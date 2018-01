Pacientes do Instituto do Câncer terão sessão de fotos nesta sexta-feira

SÃO PAULO - O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) promove nesta sexta-feira, 30, o workshop "Encontro com a Autoestima", uma ação da campanha Esperança e Vida, destinada a pacientes com câncer de mama.

Com sessão de maquiagem, fotos e informações sobre a doença, a iniciativa tem como objetivo resgatar a autoestima das mulheres que enfrentam o tumor - sobretudo no caso daquelas que já passaram por cirurgias para a retirada das mamas.

As pacientes são convidadas a experimentar adereços e acessórios oferecidos no local e a posar para um fotógrafo profissional em um estúdio montado exclusivamente para elas. Terminada a sessão fotográfica, as participantes vão receber a imagem impressa para levar como recordação.

O Icesp fica na Avenida Dr. Arnaldo, 251. Para mais informações: (11) 3893-2000. As informações são do Jornal da Tarde.