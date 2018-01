Pacientes internados no RS com gripe seguem em estado grave

Os dois pacientes do Rio Grande do Sul internados com gripe A (H1N1) continuavam em estado grave na tarde desta sexta-feira, 26, respirando com a ajuda de aparelhos. O motorista de 29 anos da cidade de Erechim é mantido no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Em Santa Maria, a moradora de 14 anos de São Gabriel apresentou melhora significativa, segundo o Hospital Universitário (HSMU). Mas continua em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta sexta, 26, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HSMU confirmou mais três novos casos da doença, todos provenientes da Argentina. Entre eles está o de uma professora do campus 2 do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). Ela apresentou os primeiros sintomas há uma semana, após retornar de Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o hospital, ela já havia parado de dar aulas no dia 17. A UNIFRA informou que, conforme orientação das autoridades de saúde, não houve necessidade de suspender as aulas.