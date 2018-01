Paes decreta estado de alerta no Rio por causa da dengue

SÃO PAULO - O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou nesta quarta-feira, 31, estado de alerta para a dengue em toda a cidade em consequência da possibilidade do aumento do número de casos da doença no verão de 2012.

O anúncio foi feito hoje em conjunto com o secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann, durante a apresentação do Plano de Combate à Dengue para o verão de 2012. O decreto será lançado amanhã.

A prefeitura, diante da possibilidade de um aumento significativo do número de casos nos próximos meses, planejou uma série de ações imediatas de prevenção e atenção aos doentes, como aumento na quantidade de agentes, ampliação do número de polos de hidratação e aquisição de novos carros e equipamentos.

Segundo a prefeitura, o conjunto de medidas vai agilizar as vistorias em imóveis e envolver toda a sociedade e os diferentes órgãos públicos numa campanha contra o Aedes aegypti. O Centro de Operações vai funcionar como o Quartel General de combate à doença.