Pais de bebê com doença degenerativa arrecadam R$ 3 mi em vaquinha virtual

SÃO PAULO - Os pais do bebê Joaquim já podem comemorar. A campanha de arrecadação de dinheiro para a compra de um medicamento importado para o menino de 7 meses, que sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1, alcançou a meta de R$ 3 milhões nesta sexta-feira, 17.

O casal, Marina e Alexandre, criaram uma página no Facebook e uma vaquinha online para ajudar no processo de arrecadação, que durou menos de três meses. A campanha contou com o apoio de anônimos e famosos, como o apresentador Luciano Hulk e o youtuber Whindersson Nunes.

O remédio Spinraza, que faz com que a doença se estabilize, só chegará ao Brasil no final deste ano - o que poderia ser tarde demais para o Joaquim, que já sofreu três paradas cardiorrespiratórias e, atualmente, se alimenta por sonda e move apenas os olhos.

Agora, com a verba arrecadada, a família poderá importar o medicamento. Segundo a página da campanha no Facebook, que teve quase 113 mil curtidas, o tratamento completo com o remédio custa US$ 750 mil (cerca de R$ 2,3 milhões). A distribuidora do Spiranza informou que já iniciou o processo de importação.

Nas redes sociais, a família agradeceu o apoio. "Imagine uma mãe e um pai saberem que conseguiram o único medicamento capaz de parar a doença do seu filho", escreveram.