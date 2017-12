País já tem 361 casos de gripe suína, com 50 mortes

Foram confirmados 361 casos de gripe suína no País este ano, com 50 mortes. Boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, com dados até 3 de abril, mostra que a maior parte dos casos está concentrada na Região Norte, com 56,2% das infecções. Dos pacientes graves internados, 20% são gestantes. Até o momento, ainda de acordo com o ministério, 76% das mortes registradas ocorreram entre mulheres, 32% entre gestantes.

"Os dados coletados nas unidades sentinela mostram uma tendência de crescimento dos casos da doença nestas últimas semanas", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Gerson Penna. Apesar dos números, ainda é baixa a adesão da população à campanha contra gripe.

Até agora foram imunizadas 13,5 milhões de pessoas, o equivalente a pouco mais de 22% do público estimado. A adesão é considerada baixa. A expectativa é de que sábado, com o Dia Nacional de Vacinação contra a Gripe H1N1, o número de pessoas vacinadas aumente de forma significativa.

"A vacina é eficaz, segura. Eu mesmo vou levar meus quatro filhos para serem vacinados amanhã", disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão.

A maior adesão à campanha até agora foi registrada entre trabalhadores de saúde: 93,7% do grupo já foi vacinado. Os números são bem menos expressivos, no entanto, em outros grupos. Até agora, 41,1% das gestantes se vacinaram. Entre doentes crônicos, o porcentual de imunização é de 32,8%. "É claro que esse número preocupa.

As pessoas devem procurar postos de vacinação para se proteger", disse Penna.

Neste sábado, todos os 36 mil postos de vacinação deverão estar abertos. Os horários de funcionamento serão estabelecidos pelos governos locais. Devem ser imunizados doentes crônicos com menos de 60 anos, grávidas, crianças de seis meses a dois anos incompletos e adultos de 20 a 29 anos.