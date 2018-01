País reduziu total de casos, mas não deve atingir meta

Em nota, o Ministério da Saúde informou que tem investido em estratégias para reduzir a mortalidade materna. A principal delas é a Rede Cegonha, criada em 2011 "com objetivo de intensificar a assistência à saúde de mães e bebês, desde o planejamento reprodutivo até o segundo ano de vida da criança".

No primeiro ano do programa, houve queda de 6,2% no número de óbitos decorrentes de complicações na gravidez e no parto. "As ações contemplam a expansão e a qualificação do pré-natal, das maternidades, leitos, centros de parto normal e casas da gestante, do bebê e puérpera." Até o fim do ano, R$ 9,4 bilhões serão investidos para a construção dessa rede.