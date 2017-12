País registra 1.326 casos de microcefalia

SÃO PAULO - O Ministério da Saúde divulgou boletim nesta quarta-feira, 11, em que confirma 1.326 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso. Os dados se referem até a última sexta-feira, 7. No total, foram notificadas 7.438 ocorrências suspeitas da má-formação, das quais 3.433 permanecem em investigação e 2.679 foram descartadas. As mortes suspeitas somam 262, sendo 56 confirmadas e 172 sob investigação.

De acordo com o ministério, foram registrados casos de microcefalia em 484 municípios de 25 unidades federativas. Apenas Santa Catarina e Acre não tiveram ocorrências da má-formação.

Pernambuco continua na liderança de casos suspeitos notificados (1.930) e confirmados (351). O segundo Estado com mais ocorrências é a Bahia, com 1.074 suspeitas e 237 confirmações. Ao todo, a Região Nordeste, que apresenta a pior situação no País, com 5.706 casos suspeitos e 1.190 confirmados.