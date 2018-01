País registra 36 mortes por gripe suína neste ano

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

Dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, revelam que 36 pessoas morreram este ano devido à gripe suína, no período de 3 de janeiro a 20 de março.

Neste período, foram notificados 136 óbitos em todo o Brasil. Destes, 26,4% (36) foram confirmados, 15,4% (21) estão sob investigação e 58,1% foram descartados para influenza pandêmica em todo o país.

Dentre os óbitos confirmados para influenza pandêmica, 66,7% (24) dos casos ocorreram na região Norte. Segundo registros no sistema, do total de óbitos confirmados, 41,7% (15) apresentaram pelo menos uma comorbidade referida.

De acordo com o levantamento, 77,8% (26) eram do sexo feminino, 64,3% (18) estavam em idade fértil (15-49 anos) e, destas mulheres, 61,1% (11) eram gestantes.

O relatório foi feito baseado em dados que compreendem as semanas epidemiológicas 1 a 11 de 2010, de 3 de janeiro a 20 de março, quando foram notificados 1.583 casos da doença. Deste total, 16% (255) foram confirmados para influenza pandêmica no Brasil.

A região Sudeste apresenta a maior proporção de casos notificados, com 41,1% (650). Entretanto, a região Norte apresenta a maior proporção de casos confirmados, 61,2% (156), indicando maior intensidade de circulação viral nesta região.