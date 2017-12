País tem 1º caso de raiva por ataque de cão em 2010

O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de raiva humana provocada por ataque de cão em 2010. Trata-se de um agricultor de 26 anos, residente em Carneiro, zona rural da cidade cearense de Chaval. O rapaz foi mordido há três meses por um cão da família.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Carneiro, apesar de ter sido informado sobre riscos, o agricultor recusou-se a tomar vacina contra a doença. Técnicos da vigilância sanitária entrevistaram hoje familiares do agricultor. De acordo com informações obtidas, quando atacou o agricultor, o cachorro apresentava ferimento na perna. Dias depois do acidente, o animal morreu.

O paciente permanecia internado até a tarde de hoje, em estado grave. Este é o segundo caso de raiva humana registrado no País este ano. A primeira infecção, provocada por mordida de morcego, ocorreu no Rio Grande do Norte. O paciente morreu. No ano passado, foram confirmados dois casos de raiva humana no País. A doença pode ser transmitida por meio da arranhadura, lambida ou mordida de um animal infectado. Os principais transmissores são cães, gatos, saguis e morcegos.

Para Ministério da Saúde, a confirmação do caso humano reforça a necessidade de imunizar animais. A pasta informou hoje que mantém a campanha de vacinação de cães e gatos no País iniciada na primeira semana de junho. No entanto, relatos de mortes provocadas por reações adversas da vacina preocuparam donos dos animais. Em São Paulo, a vacinação foi suspensa depois de sete cães e gatos morrerem depois da vacinação.

Em todo o País, foram notificadas 79 reações adversas graves - um número que, de acordo com ministério, está em conformidade com o que é encontrado na literatura internacional. Até setembro, 1,3 milhão de animais foram imunizados. O ministério não informou se o número está dentro da margem esperada.