País tem 5 Estados e DF com epidemia de dengue

Quatro áreas do DF - incluindo Vila Planalto, que fica a poucas centenas de metros do Palácio do Planalto - acumulam número de casos suficientes para caracterizar epidemia. Outros locais afetados são Planaltina, Paranoá, Itapoá.

Hoje, uma reunião de Força Tarefa foi feita em Brasília, para tentar montar um esquema de emergência contra o avanço da doença. No encontro, técnicos lembraram que tradicionalmente, o aumento do número de casos de dengue é registrado a partir de março.

"Este ano o problema começou muito antes. Em janeiro já víamos uma mudança nos números", afirmou o assessor da subsecretaria de Vigilância e Saúde do DF, Ailton Dominicio. Ele também informou que a morte de dois pacientes com suspeita de dengue estão sendo investigadas.

Diante do aumento dos casos, dois técnicos do ministério foram escalados para ajudar na estratégia de combate à doença no DF. Além do auxílio técnico, segundo o gerente de controle de vetores e animais peçonhentos do Distrito Federal, Humberto Oliveira Loiola, cinco aparelhos pesados e 12 portáteis para a realização do fumacê deverão ser cedidos pelo ministério.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como o número de agentes que trabalham no controle da doença é insuficiente (dos 800 funcionários necessários, o DF conta com 400), foram requisitados 200 homens do Exército. Hoje, técnicos do DF foram informados, no entanto, que em um primeiro momento esse pedido não poderá ser atendido totalmente.