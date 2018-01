Países americanos concordam em fortalecer regulações de medicamentos

WASHINGTON - Os países do continente americano se comprometeram nesta sexta-feira, 01, a reforçar as suas autoridades reguladoras de medicamentos para "garantir a qualidade, segurança e eficácia", durante uma reunião do conselho da Organização Panamericana de Saúde (OPAS).

Durante a XL Reunião do Conselho Diretor da OPAS, realizada em Washington, os países membros da organização aprovaram uma resolução sobre o reforço das autoridades reguladoras nacionais de medicamentos e produtos biológicos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A OPAS disse que "as principais funções de regulação e controle de medicamentos e produtos biológicos vão desde a aprovação do pré-registo de ensaios clínicos, a outorga do registro sanitário dos produtos", entre outros.

Parte do acordo é a designação das autoridades reguladoras de referência regional, o que vai permitir reconhecer a capacidade regulatória dos países do continente e promover a troca de informações entre os países.