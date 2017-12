Pandemia de gripe A continua em queda no mundo, afirma OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta sexta-feira, 5, que a pandemia de gripe A continua em queda, com um baixo nível de incidência na maior parte do mundo. Ao todo, 15.174 mortes foram atribuídas a essa doença desde sua aparição na América do Norte há dez meses.

Veja também:

Vacinação contra gripe A será feita a partir de março no Brasil

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gripe A aumentou morte de crianças na Europa, diz estudo

México anuncia venda de vacinas contra a gripe A em farmácias

Na Europa, a transmissão do vírus H1N1 permanece "em um número muito limitado de países". Já no resto do continente a atividade do vírus se mantém baixa, segundo o relatório semanal da organização sobre a evolução da pandemia. Na América, a pandemia de gripe "continua diminuindo", embora existam certos focos persistentes na América Central e no Caribe.

A OMS reafirmou, no entanto, que o vírus pandêmico continua sendo o vírus de gripe predominante no mundo.