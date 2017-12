Pará já tem mais de 9 mil casos confirmados de dengue em 2012

Brasília - A Secretaria de Saúde do Pará informou que o Estado já confirmou 9.111 casos de dengue de janeiro a julho deste ano - 9.039 casos de dengue clássica, 54 de dengue com complicação, 16 de febre hemorrágica da dengue e dois de síndrome do choque da dengue.

Apesar de alto, a secretaria de Saúde negou que haja indicação de surto de dengue no Pará. O argumento é que o número de casos confirmados da doença no Estado em 2012 é mais baixo que o contabilizado no mesmo período do ano passado (12.589, com 16 óbitos).

Até o momento, a capital Belém aparece com o maior número de casos confirmados (1.577), seguida por Parauapebas (1.291), Altamira (721), Santarém (366), Ananindeua (298), Marabá (298) e Marituba (245). A secretaria confirmou ainda três óbitos por dengue no Estado - um em Parauapebas, um em Altamira e um em Ananindeua.