Para OMS, vírus zika está em 'clara regressão' no Brasil

PARIS - O vírus zika, apontado como o responsável por casos de microcefalia em recém-nascidos cujas mães foram infectadas durante a gravidez, está e "clara regressão" no Brasil. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 25, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que realiza um congresso sobre o tema com a presença de mais de 600 experts no Instituto Pasteur, em Paris. Por outro lado, no entanto, há risco de "aumento significativo" dos casos da doença em outras partes do mundo, como na Europa, em razão da chegada do verão no Hemisfério Norte.

O cenário foi traçado pela diretora-assistente da OMS, Marie-Paule Kieny, na abertura do evento na capital francesa. "A epidemia está claramente em via descendente no Brasil. Também é o caso na Colômbia e no Cabo Verde", afirmou a executiva.

O Instituto Pasteur estima que o Brasil, epicentro da epidemia, teve 1,5 milhão de casos, número que sobe para 3 milhões a 4 milhões nas Américas. Sete países da Europa também tiveram casos notificados, mas até aqui a incidência foi pequena. A preocupação da OMS é de que o surto que se verificou no verão brasileiro possa se reproduzir agora no continente europeu.

"A possibilidade de uma transmissão local combinada com prováveis transmissões por via sexual poderia se traduzir em um aumento importante do número de pessoas infectadas por zika, até mesmo com complicações", afirmou Marie-Paule. "À medida em que as temperaturas começam a se elevar na Europa, duas espécies de mosquitos Aedes aegypti, conhecidos por transmitirem esse vírus, vão começar a circular. E mosquito não conhece fronteiras."

A OMS segue definindo a epidemia uma "urgência de saúde pública de amplitude internacional". Um dos objetivos do evento científico em curso em Paris é trocar experiências sobre as pesquisas em curso a respeito do vírus, cujos mecanismos são até aqui considerado pouco conhecidos. Não há certeza sobre o tempo de incubação no organismo humano, sobre a incidência do risco de transmissão sexual.