Pará tem primeiro caso de gripe suína em indígena A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) confirmou hoje o primeiro caso de Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, em um indígena no Estado do Pará. A vítima da etnia Assurini é uma criança do sexo masculino, de seis meses de idade, da aldeia Trocará, localizada perto do município de Tucuruí.