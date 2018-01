Paraguai confirma terceira morte por dengue em região vizinha a MS

As autoridades sanitárias do Paraguai confirmaram nesta quarta-feira, 16, a terceira morte causada pela dengue neste ano na região nordeste do país, vizinha ao estado de Mato Grosso do Sul.

O Ministério da Saúde, que decretou alerta epidemiológico no dia 1º de fevereiro, declarou na sexta-feira alerta máximo em Assunção e no departamento vizinho de Central.

O Paraguai não registrava mortes pela dengue desde 2007, quando a doença matou 17 pessoas e contaminou outras 27 mil.

