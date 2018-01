Paraná ainda não atingiu meta de vacinação de crianças e adultos de 30 a 39 anos

CURITIBA - Apesar de ser o primeiro Estado a ultrapassar a marca de 90% de vacinação contra a influenza A (H1N1), o Paraná ainda não conseguiu alcançar em dois grupos a meta de 80% definida pelo Ministério da Saúde.

Até a manhã desta quarta-feira, 2, apenas 15% das crianças de 2 a 5 anos incompletos haviam sido vacinadas, um total de 70.261 meninos e meninas. Na faixa etária de 30 a 39 anos, a cobertura está em 70%, com 1.145.865 de imunizados. Esta quarta é o último dia da campanha de vacinação contra a doença em todo o País, mas as doses continuam a ser aplicadas nos municípios enquanto durarem os estoques.

No Paraná, a meta entre as gestantes foi atingida na terça-feira, 1º. Em todo o Estado, 113.232 grávidas receberam a vacina, 80% desse público-alvo. Até agora, 4.918.741 pessoas foram imunizadas. Em Curitiba, a cobertura geral já é quase 20% superior à estimada pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que, na cidade, 1.078.581 pessoas estão protegidas - 19,7% a mais do que a população inicialmente prevista, de 900.835 habitantes.

Após duas semanas de campanha e oito dias de prorrogação, 249.953 adultos de 30 a 39 anos receberam a dose na capital paranaense, alcançando 78,7% de cobertura. A expectativa da Central de Vacinas da secretaria é que, até o final desta quarta, o número chegue a 80%. Já entre as crianças de 2 a 4 anos, foram aplicadas 47.115 doses, o que representa uma cobertura de 67,7%.

O último boletim da Secretaria Estadual da Saúde mostra que, desde o início do ano, foram confirmados 1.223 casos de influenza A (H1N1) no Paraná, com 11 mortes decorrentes de complicações da doença.