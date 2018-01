Paraná começa a receber doses da vacina contra gripe A

As 167 mil doses de vacina contra a gripe A (H1N1) que o Paraná dispõe para a primeira etapa da campanha já estão sendo encaminhadas para as regionais de saúde do estado. A imunização começa na próxima segunda-feira, 8. Profissionais de saúde e indígenas serão os primeiros vacinados.

Veja também:

Adultos de 30 a 39 anos também serão vacinados contra gripe A

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OMS volta a defender vacinação contra gripe suína

ESPECIAL: Entenda a gripe suína

Segundo a coordenadora do programa estadual de imunizações, Beatriz Bastos Thiel, as pessoas que estão com sintomas de alguma doença devem aguardar até que melhorem para depois tomar a vacina.

No total, o Paraná deverá receber cerca de 5 milhões de doses da vacina contra a gripe A. De acordo com o último boletim sobre a doença no estado, divulgado no último dia 18, desde o início da epidemia, em abril de 2009, foram confirmados mais de 63 mil casos. Destes, 294 doentes tiveram complicações e morreram. Um novo boletim será divulgado nesta quarta-feira, 3.

Veja o calendário de vacinação:

-Trabalhadores da rede de atenção à saúde e profissionais envolvidos na resposta à pandemia: entre dias 8 e 19 de março

-População Indígena: entre dias 8 e 19 de março

-Gestantes: entre dias 22 de março e 2 de abril

-Doentes crônicos: entre dias 22 de março e 2 de abril

-Crianças de seis meses a dois anos: entre 22 de março e 2 de abril

-População de 20 a 29 anos: entre 05 e 23 de abril

-Idosos (mais de 60 anos) com doenças crônicas 24 de março a 7 de abril

-População de 30 a 39 anos: 10 de maio a 21 de maio