Paraná confirma mais 8 mortes pelo vírus da gripe suína

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou, na tarde desta segunda-feira, 10, mais oito mortes decorrentes do vírus Influenza A (H1N1). Com esses casos, o estado contabiliza 39 óbitos.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína

Perguntas e respostas sobre a gripe

Apesar da confirmação das mortes, o perfil das vítimas ainda não foi divulgado pela secretaria. Os exames foram feitos pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).