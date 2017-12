Paraná já registra 150 novos casos de dengue neste ano

O Estado do Paraná já registrou este ano 150 casos de dengue, segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde divulgado na última terça-feira, 9. Foram registrados 150 casos da doença, 86 deles autóctones, ou seja, a infecção ocorreu dentro do Paraná, e os outros 64 contraídos em outro Estado.

Nos dados apresentados no boletim, que leva em consideração as notificações realizadas até 2 de fevereiro, das 22 Regionais de Saúde do Estado, sete apresentaram casos autóctones. As que mais tiveram esse tipo de caso foram de Maringá, com 44, Foz do Iguaçu, com 20 e Londrina com 14. Toledo teve apenas um, mas registrou nove casos importados.

De acordo com o último levantamento dos índices de infestação predial divulgado pela Secretaria, as cidades com maior índice, segundo levantamento das secretarias municipais de Saúde, são Doutor Camargo (24,6%), Quatro Pontes (17,5%), Mercedes (15,45%), Astorga (10%) e Paranavaí (9,4%).

O recomendado é que o número deva ser menor que 1%, ou seja, a cada 100 imóveis vistoriados menos de um imóvel tem larvas do mosquito. Historicamente as regiões Oeste, Norte e Noroeste concentram o maior número de casos e focos de criação do mosquito.