Paraná lança site para ajudar no combate à gripe suína

O governo do Paraná lançou hoje um site com informações sobre a gripe A (H1N1) no Estado, com objetivo de orientar a população sobre a doença. A página especial www.novagripe.pr.gov.br vai garantir um tratamento uniforme às informações sobre a gripe suína e combater a disseminação de boatos e outras notícias distorcidas sobre o tema, segundo o governo. "Já investimos mais de R$ 19 milhões na prevenção e no combate à influenza. A página é mais uma das ações do Governo do Estado. Informações corretas são essenciais neste momento em que a desinformação é um dos aspectos mais graves da doença", diz o secretário da Saúde, Gilberto Martin.

O site traz informações de diversas fontes, além de notícias atualizadas permanentemente e de origem segura e confiável, mantendo um boletim atualizado sobre os casos registrados no Paraná e uma sessão exclusiva sobre mitos e verdades sobre a doença. A página também destaca os principais sintomas da doença, informações sobre o medicamento, boletins epidemiológicos, vídeos educativos, links e material jornalístico e materiais de divulgação que podem ser utilizados em campanhas educativas.