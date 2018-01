Paraná registra casos de dengue tipo 2 em Foz do Iguaçu

São Paulo, 17 - A Secretaria de Saúde confirmou nesta segunda-feira, 16, a circulação de um outro sorotipo da dengue (DEN2) no município de Foz do Iguaçu. Até o momento, apenas casos de DEN1 tinham sido confirmados. Para a Vigilância em Saúde, a constatação indica que o risco de aumento em casos graves da doença é maior.

Até a última sexta-feira, 13, foram realizados pelo Laboratório Central do Estado 117 exames. Destes, 112 amostras detectaram o DEN1 e cinco amostras o DEN2 - todos no município de Foz do Iguaçu.

Na próxima segunda-feira, 23, será realizada a 2ª reunião do Comitê Gestor Intersetorial para o Controle da Dengue com o objetivo de detalhar as estratégias do novo programa de controle da doença.

Segundo o informe divulgado nesta segunda-feira, o Paraná registrou 51.497 casos suspeitos de dengue. Desse total, 19.942 foram confirmados, sendo 19.521 autóctones e 421 importados. Neste ano, 14 pessoas morreram com a doença.

Londrina é o município que apresenta o maior número de casos confirmado de dengue no estado (6.646), seguido de Cornélio Procópio (2.684), Foz do Iguaçu (2.070) e Jacarezinho (1.497).