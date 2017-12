Paraná tem 45,5% das suspeitas de dengue confirmadas este ano

CURITIBA - De 59.195 casos de dengue notificados este ano no Paraná, 26.987 (45,5%) foram confirmados. Desses, 26.141 são autóctones (contraídos no território do próprio Estado) e 846, importados. Até agora, também foram registradas 56 ocorrências de febre hemorrágica, que causaram oito mortes.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Paraná, José Lúcio dos Santos, esses números mostram a importância de a população trabalhar em conjunto com os municípios na adoção de medidas para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Das 22 regionais de saúde do Estado, 14 apresentaram casos autóctones, o que representa 63,64% do total. As regionais com maior número desse tipo de notificação são as de Maringá, com 8.456, de Foz do Iguaçu, com 6.590, e Londrina, com 2.928.