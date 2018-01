Paraná tem caso de dengue hemorrágica confirmado

Dois casos de dengue, um clássico e outro hemorrágico, foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná nesta quinta-feira, 12. Os dois pacientes são mulheres. O caso de dengue hemorrágica ocorreu em Icaraíma, na região Noroeste, e o de dengue clássica com complicações aconteceu em Cambé. Neste caso, uma criança permanece internada na UTI pediátrica do Hospital Universitário de Londrina, desde 21 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria, a paciente com dengue hemorrágica foi internada na última sexta-feira, no Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida, de Umuarama. No sábado, por conta da piora no estado de saúde, ela foi transferida para a UTI, onde permanece. Nesta sexta, o estado de saúde da paciente é estável e ela está consciente.

Segundo informações da secretaria, apesar da redução significativa do número de casos no ano passado, cerca de 97%, e dos bons resultados neste início de ano, o Estado não está livre da dengue em 2009. Normalmente os meses de concentração de casos da doença são março, abril e maio.

