Paraná tem novo caso suspeito de Influenza A

A Secretaria de Saúde do Paraná informou na quarta-feira, 27, que o estado identificou um caso suspeito do vírus Influenza A (H1N1) na região de Foz do Iguaçu. Outros três casos estão em monitoramento, sendo dois na região de Curitiba e outro na região de Foz do Iguaçu.

O caso suspeito é uma criança que apresentou sintomas de tosse e febre elevada após ter contato com uma pessoa do Paraguai. Ela está hospitalizada, porém apresenta quadro estável, segundo informações da Agência Estadual de Notícias. O Paraguai, entretanto, não registrou nenhum caso da doença, segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O outro caso da região de Foz do Iguaçu está sendo monitorado. Trata-se de uma criança que chegou recentemente do Estados Unidos e apresentou alguns sintomas de gripe.

Já os casos monitorados na região de Curitiba são de uma mulher que chegou da Argentina recentemente e apresenta sintomas de gripe. Ela está sendo monitorada, já que o país registrou 37 casos confirmados da doença, o dobro do que havia na terça-feira. O outro caso é de uma jovem que trabalha com estrangeiros e apresentou alguns sintomas como febre e mialgia (dores).

Desde o início da pandemia o Paraná já descartou 32 casos de Influenza A, sendo 24 por exames laboratoriais e oito por critérios clínicos/epidemiológicos, segundo a Agência.