Partes da nave de missão marciana da Nasa chegam a centro espacial

SÃO PAULO - O Centro Espacial Kennedy, na Flórida, recebeu na semana passada algumas partes da nave Mars Science Laboratory, que irá transportar o veículo Curiosity para Marte. A programação da Agência Espacial norte-americana (Nasa) prevê que o lançamento da missão seja feita ainda neste ano. Se tudo correr como o planejado, o Curiosity chegará à superfície marciana em agosto de 2012.

O robô vai estudar a radiação ambiente em Marte para ajudar a determinar a capacidade do planeta de abrigar vida e receber astronautas no futuro. Uma divisão do Instituto de Tecnologia da Califórnia gerencia o programa. É possível acompanhar o andamento da missão pelo site http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/.