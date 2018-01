Parto normal pode passar ao bebê bactérias 'boas' da mãe

Recém-nascidos podem ser inoculados com "boas" bactérias durante o parto, e os que nascem de cesariana ´podem perder essa oportunidade, informam cientistas.

O estudo mostra que os bebês nascidos de parto normal saíam revestidos por bactérias benignas do corpo da mãe, enquanto que os nascidos cirurgicamente tinham bactérias mais genéricas na pele.

Isso pode ajudar a explicar por que bebês de cesariana correm mais risco de desenvolver infecções perigosas, como o Staphylococcus aureus resistente a drogas, diz a equipe da pesquisadora Elizabeth Costello, da Universidade Stanford.

Isso poderia até mesmo explicar os estudos que indicam que crianças nascidas e cesariana têm mais chance de desenvolver alergias e asma, informam os pesquisadores no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences.

O fluido amniótico que sustenta o bebê no útero é estéril, se a mãe for saudável. Mas, nos minutos durante e após o parto, os bebês são colonizados, por dentro e por fora, com milhões de bactérias, vírus e outros organismos.

"É natural e benéfico para nós sermos colonizados por bactérias saudáveis, a partir do nascimento. A maior parte das bactérias que vivem dentro ou sobre nós estão, se não nos prejudicando, ajudando-nos de algum modo", disse a pesquisadora.

Por exemplo, mas bactérias do intestino ajudam a digerir a comida e protegem contra certas doenças.

A equipe, liderada por Maria Dominguez-Bello da Universidade de Porto Rico, testou nove mulheres e dez recém-nascidos em um hospital da Venezuela.

Amostras foram coletadas dos bebês 24 horas após o nascimento e os pesquisadores sequenciaram os genes de todas as bactérias que encontraram.

Bebês nascidos de parto normal tinham bactérias idênticas às bactérias vaginais da mãe sobre a pele, no nariz, na garganta e nas fezes. Mas bebês nascidos de cesariana tinham bactérias mais comumente encontradas na pele, e elas não pareciam ter vindo da mãe.

"Não sabemos se essas bactérias como as da pele estão vindo da primeira pessoa a manusear o bebê - pai ou médico - ou se estavam no ar", disse Elizabeth.