Partos prematuros ou tardios podem elevar risco de paralisia cerebral

NOVA YORK - Bebês nascidos um pouco antes ou depois do prazo têm maior risco de paralisia cerebral, segundo um novo estudo com cerca de 1,7 milhão de crianças norueguesas publicado na última edição da revista científica Journal of the American Medical Association.

"É importante ressaltar que o risco absoluto ainda é muito baixo, e a grande maioria das crianças que nascem antes ou depois de 40 semanas não desenvolve a paralisia cerebral", afirma o Dr. Dag Moster, da Universidade de Bergen, na Noruega, um dos autores do estudo.

A paralisia cerebral é um termo para vários distúrbios que envolvem o cérebro e o sistema nervoso na primeira infância. É a principal razão para a deficiência em crianças, e acredita-se que ocorra por lesões no cérebro durante o desenvolvimento fetal ou na primeira infância.

De acordo com a organização sem fins lucrativos March of Dimes, entre duas e três crianças a cada mil nascidas têm paralisia cerebral. O número total da doença nos Estados Unidos chega a 800 mil crianças e adultos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O nascimento prematuro é conhecido por aumentar o risco de paralisia cerebral, mas a maioria das crianças com a condição não nasceram prematuramente, afirmaram Moster e seus colegas.

Para investigar se o nascimento tardio pode influenciar esse risco, os pesquisadores avaliaram 1,7 milhão de crianças nascidas na Noruega entre 37 a 44 semanas de gestação, nos anos de 1967 a 2001. Um total de 1.938 crianças tinham paralisia cerebral.

O menor risco de paralisia cerebral, segundo os pesquisadores, foi observado em crianças nascidas com 40 semanas: cerca de uma em cada mil tinham paralisia cerebral. Partos com 37 e 38 semanas ou com mais de 42 semanas de gravidez aumentaram o risco.

Segundo os autores, uma explicação é que o cérebro pode ser mais vulnerável se o bebê nasce antes ou depois das 40 semanas padrão. "Uma explicação alternativa poderia ser que os fetos propensas a desenvolver a paralisia cerebral tem uma perturbação no momento do nascimento tornando-os mais propensos a serem entregues, cedo ou tarde", disse Moster.

Mas, eles enfatizam, é importante lembrar que o risco absoluto da doença é ainda muito pequeno e que a grande maioria das crianças nascidas com um pouco mais de 40 semanas não desenvolverão paralisia cerebral.

"Uma explicação alternativa poderia ser que os fetos propensos a desenvolver paralisia cerebral têm uma perturbação no tempo do nascimento, tornando-os mais propensos a nascer cedo ou tarde", disse Moster.

Até a razão biológica para a ligação entre a duração da gravidez e o risco de paralisia cerebral torna-se evidente, dizem os pesquisadores. "Seria precipitado supor que intervenções sobre o tempo gestacional podem reduzir a ocorrência de paralisia cerebral", completa.

"Mulheres com um parto normal fora 40 semanas ainda têm um risco muito pequeno de que seu filho desenvolva paralisia cerebral."