Passageiro que veio aos Estados Unidos e foi isolado não tem Ebola

NOVA JERSEY - Um passageiro que chegou aos Estados Unidos na tarde da terça-feira, 21, e foi levado a um hospital de Nova Jersey com sintomas do Ebola não foi diagnosticado com a doença, segundo um agente da autoridade portuária da região.

Patrick Foye, diretor executivo do órgão, que opera os maiores aeroportos da cidade de Nova York, afirmou nesta quarta-feira que não houve "indicações positivas para o Ebola" de passageiros que chegaram à região, incluindo o viajante levado para o hospital.

O passageiro em questão foi barrado em uma triagem realizada com estrangeiros vindos da Libéria, de Serra Leoa e da Guiné, segundo uma porta-voz do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Recuperado. Ainda nos Estados Unidos, o cinegrafista norte-americano Ashoka Mukpo foi liberado perto das 9h do horário local desta quarta-feira, disseram funcionários do Centro Médico Nebraska. Os médicos já haviam declarado que testes de sangue deram resultado negativo e que ele teria alta.

As pessoas foram mantidas em isolamento em dois diferentes hospitais da cidade. Chicago possui quatro hospitais que concordaram em receber eventuais pacientes com Ebola. Uma criança vomitou durante um voo entre a Libéria e o aeroporto de O’Hare, em Chicago. Ela passou por análise de equipes médicas e não foram encontrados outros sintomas.

De acordo com a representante, o indivíduo em questão foi identificado com sintomas ou com uma possível exposição ao vírus. As autoridades não divulgaram informações sobre o passageiro.

Internado no dia 6 de outubro, Mukpo foi o segundo paciente a ser tratado no Hospital do Nebraska. O primeiro caso atendido no local foi o do médico Rick Sacra.

Tratado com uma medicação experimental diferente da usada nos outros profissionais de saúde norte-americanos infectados com o vírus, Sacra se recuperou no final de setembro. Os médicos, porém, não divulgaram o nome do medicamento utilizado.

Em nota, o cinegrafista agradeceu ao doutor Kent Brantly, que possibilitou uma transfusão de sangue ao paciente. Brantly se recuperou do Ebola em um tratamento em Atlanta e doou sangue a Rick Santra.

Acredita-se que tais transfusões ajudassem os pacientes no tratamento. A enfermeira espanhola Teresa Romero, que teve sua cura confirmada nesta terça-feira, também recebeu sangue de um paciente que se recuperou do mesmo vírus.

"Eu me sinto profundamente abençoado por estar vivo, e ao mesmo tempo ciente das desigualdades mundiais que me permitiram ser levado a um hospital norte-americano quando muitos liberianos morrem sozinhos," escreveu Mukpo.