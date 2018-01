Passageiro simula ter Ebola e causa pânico em voo comercial

Um passageiro não identificado de uma voo comercial que viajava dos Estados Unidos ao Aeroporto Internacional Punta Cana, no leste da República Dominicana, causou alarme dentro da aeronave ao gritar que tinha ido à África e que estava com febre.

Segundo os responsáveis pelo aeroporto, o viajante começou a espirrar antes da aterrissagem e a exclamar: "Venho da África!", causando alarme geral entre os passageiros e a tripulação.

No momento de aterrissar, o piloto da aeronave avisou sobre a situação às autoridades do terminal, que adotaram de imediato as medidas necessárias ante um possível caso de Ebola.

"Já em terra, a revisão do passaporte do indivíduo permitiu comprovar que não era verdade que ele tivesse visitado a África antes de viajar à República Dominicana, além de ficar comprovado que também não tinha febre", assegurou um breve comunicado enviado pelos responsáveis pelo aeroporto de Punta Cana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O documento assegurou que o próprio passageiro confessou que sua atitude era uma brincadeira, ainda que não tenha explicado o motivo.

"Alguns passageiros assustados chegaram a divulgar a situação pelas redes sociais sem medir o efeito que isto poderia ter para o país", completou o informe, que não identificou o passageiro ou sua nacionalidade, nem se foi detido por causar alarme público.