Passageiros de cruzeiro em quarentena descem na Austrália

Passageiros de um cruzeiro que estavam há uma semana em quarentena no mar da Austrália desembarcaram nesta segunda-feira, 1, após as autoridades do país confirmarem que ninguém havia sido contaminado pelo vírus da gripe suína.

O "Pacific Dawn" levava 2 mil turistas para visitar as ilhas Nova Caledônia e Vanuatu, no oceano Pacífico, quando três membros da tripulação foram diagnosticados com a doença, informou a Efe. A gripe suína já infectou 306 pessoas na Austrália.

Após desembarcarem em Sidney, muitos passageiros disseram que a quarentena foi divertida. "Se eu tivesse que ficar isolado em algum lugar, não poderia ter imaginado lugar melhor. Fomos bem alimentados, as bebidas tinham o mesmo sabor e a tripulação foi fantástica", disse David Geers.

Todos os passageiros foram examinados por uma equipe médica e nenhum apresentou resultado positivo nos testes, informou a AP.