Passam de 50 as mortes confirmadas por dengue na Bahia

Chegaram a 51 as mortes confirmadas por dengue na Bahia este ano. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), há, ainda, 60 óbitos sendo investigados. De acordo com o levantamento epidemiológico relativo ao período entre o início do ano e 9 de maio, divulgado na tarde desta segunda-feira, 18, o número de casos registrados a cada semana continua em queda.

Ao todo, foram notificados 68.959 suspeitas da doença na Bahia, 173% a mais do que os registros no mesmo período do ano passado (25.224). Na última semana analisada, foram notificados 1.760 casos, número menor que o da semana anterior (1.862) e bastante inferior à média registrada nas últimas semanas de março e primeiras de abril, de 6 mil casos.

Uma das mortes mais recentes atribuídas à doença é a de uma criança de 4 anos, que morreu no último sábado com suspeita de dengue hemorrágica no Hospital Couto Maia, em Salvador, na Bahia, segundo informações da diretoria do hospital. O menino foi internado no sábado, transferido de uma unidade de saúde, 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, no bairro de Pau Miúdo, em Salvador, já com o diagnóstico de suspeita da doença.