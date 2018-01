PB registra segunda morte pela gripe a e a quarta no Nordeste

A quarta morte causada pelo vírus da Influenza A (H1N1) na região Nordeste foi confirmada neste domingo, 9, pela Secretaria de Saúde do Governo da Paraíba. A vítima foi um professor de inglês, de 35 anos, que morava na cidade de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa.

Segundo a Secretaria de Saúde, o professor - identificado apenas como Eduardo - morreu por volta das 22h da noite deste último sábado, 8, no hospital da Unimed, onde estava internado desde o último dia 2. O enterro estava previsto para o final da tarde deste domingo.

O professor foi a segunda vítima fatal da gripe suína na Paraíba. A primeira vítima no Estado e no Nordeste foi o estudante de enfermagem Severino Galdino Pessoa, que morreu na madrugada de 28 de julho, no Hospital Universitário de João Pessoa. As outras duas mortes no Nordeste foram registradas na semana passada em Pernambuco e na Bahia.

Segundo a Secretaria de Saúde da Paraíba, além da infecção pelo vírus H1N1, o professor estava com suspeita de pneumonia, que pode ter sido um fator de agravamento da doença.

Desde o surgimento da nova gripe, a Secretaria de Saúde do Estado notificou 45 casos suspeitos da gripe A na Paraíba. Dez casos foram confirmados, com duas mortes. Outros 21 casos foram descartados e 14 estão sendo investigados.