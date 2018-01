Peças incas de Machu Picchu voltam ao Peru após quase 100 anos

Lima, 30 mar (EFE).- Um primeiro lote de 363 peças incas de Machu Picchu chegou nesta quarta-feira a Lima procedente da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, quase 100 anos depois de serem retiradas pelo explorador americano Hiram Bingham do sítio arqueológico.

Um porta-voz do Ministério da Cultura peruano assinalou à Agência Efe que as 363 peças, que estavam em poder da universidade americana, foram transportadas por um avião de carga e estão em condições de serem exibidas imediatamente.

As peças arqueológicas permanecem na zona alfandegária do Aeroporto Internacional de Lima e seguirão nas próximas horas para o Palácio de Governo do Peru, onde serão recebidas pelo presidente do país, Alan García.