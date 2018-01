Pepino contaminado causa surto de infecção por salmonela nos EUA

SÃO PAULO - Mais de 400 casos de infecção por salmonela foram notificados nos últimos dias nos Estados Unidos em um surto provocado por pepinos contaminados. De acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do governo americano, 31 dos 50 Estados do país já tiveram pacientes infectados. Autoridades sanitárias anunciaram o recolhimento de lotes do alimento.

Até agora, 418 pessoas foram contaminadas, das quais 91 foram hospitalizadas e duas morreram, uma no Estado da Califórnia e uma no Texas.

Segundo o CDC, a suspeita é que o surto tenha sido causado por pepinos importados do México e comercializados nos EUA pela empresa Andrew and Williamson Fresh Produce. Em comunicado, a companhia informou que está colaborando com os órgãos sanitários e que iniciou uma investigação em todo o processo de colheita e empacotamento para descobrir a origem do problema.

A salmonela provoca infecções gastrointestinais caracterizadas por diarreia, febre e dor abdominal. Segundo Marcos Boulos, infectologista e professor da Faculdade Medicina da Universidade de São Paulo (USP), a doença é muito comum em todo o mundo e não costuma causar complicações. "Muita gente tem quadro de diarreia causado por salmonela por alguns dias e se cura sem tratamento. Apenas em casos raros pode haver complicações no intestino e ocorrência de um quadro mais grave", diz ele.

O especialista afirma que, embora muitas pessoas associem a salmonela a alimentos como o ovo e a maionese, a contaminação pode ocorrer em qualquer produto. "No caso de um vegetal, a contaminação pode ocorrer na manipulação do produto ou no uso de adubos com fezes humanas", afirma ele.