Perda de peso a longo prazo pode fazer mal à saúde, diz estudo sul-coreano

HONG KONG - A perda de peso a longo prazo pode liberar poluentes industriais no sangue, ligados a doenças como diabete, hipertensão e artrite reumatoide, segundo disseram pesquisadores na última terça-feira.

Esses compostos são normalmente armazenados no tecido adiposo, mas, quando a gordura é quebrada durante a perda de peso, eles entram no sangue, explicou a pesquisadora Duk-Hee Lee, da Universidade Nacional Kyungpook, em Daegu, na Coreia do Sul.

"Estamos vivendo sob o forte estigma de que a perda de peso é sempre benéfica, enquanto o aumento é sempre prejudicial, mas acreditamos que o aumento dos níveis de poluentes no sangue devido à perda do peso pode afetar a saúde humana de várias formas", escreveu a pesquisadora em e-mail à Reuters.

Duk-Hee e uma equipe internacional de colegas estudaram 1.099 voluntários nos Estados Unidos e sete concentrações desses compostos no sangue, de acordo com artigo publicado no International Journal of Obesity.

"Uma vez liberados na corrente sanguínea, esses poluentes são capazes de atingir órgãos vitais", afirmaram os pesquisadores em comunicado.

Aqueles que perderam mais peso em dez anos apresentaram as maiores concentrações de compostos, chamados poluentes orgânicos persistentes (POPs), em comparação com aqueles que ganharam peso ou o mantiveram estável.

"Há evidências de que os POPs não são seguros. Eles estão ligados a diabete tipo 2, hipertensão arterial, doença coronária, artrite reumatoide e doença periodontal," disse a pesquisadora.

Os cientistas consideraram idade, gênero e raça para explicar as diferenças nas concentrações desses poluentes, mas o histórico de peso ainda é um fator estatisticamente significativo.

Segundo a especialista, estudos mais amplos são necessários para determinar se esses danos superaram os benefícios do emagrecimento.