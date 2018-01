Pernambuco confirma dois casos de dengue tipo 4

São Paulo, 30 - A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou nesta terça-feira, 29, os primeiros dois casos de dengue do tipo 4 no estado. A doença foi detectada em um homem de 27 anos, residente no município de Serra Talhada, e em uma mulher de 59 anos, moradora de Serrita, ambos no interior pernambucano. Os pacientes apresentaram os sintomas no início de fevereiro mas passam bem e já retornaram às suas atividades.

O exame de isolamento viral feito pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). A trajetória dos pacientes está sendo investigada para saber se viajaram ou tiveram contato com pessoas de outros estados.

O vírus da dengue tipo 4 foi reintroduzido no Brasil em 2010 já atingiu pessoas nos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro e Bahia. Há 28 anos não se detectava esse tipo do vírus em no território brasileiro.

De acordo com o secretário-executivo de Vigilância em Saúde da SES, Eronildo Felisberto, o tipo 4 não é mais agressivo que os demais e tem os mesmos sintomas dos outros vírus circulantes. " A diferença é que, como ele volta a circular em nosso território após 28 anos, grande parte da população tem pouca imunidade a ele, o que aumenta a possibilidade de epidemia", explica.

Em 2011, até o dia 19 de março, foram notificados 5.320 casos de dengue em 136 municípios de Pernambuco.