Peru descobre 370 tumbas incas

Arqueólogos peruanos começaram a catalogar 370 tumbas incas encontradas nos Andes a cerca de 3,7 mil metros de altitude.

Os pesquisadores dizem que há tumbas quadradas, circulares, muradas e que algumas estão em buracos ou sob pisos de pedra.

Especialistas afirmam que o sítio arqueológico tem entre 500 e 600 anos e que algumas das tumbas ainda contêm os restos mortais dos falecidos, dentro cestas de vime.

"Os indivíduos tinham funerais característicos e as cestas eram feitas de acordo com o volume dos corpos", afirmou Jorge Atauconcha, chefe do sítio arqueológico de Chumbivilcas.