Peru detecta suspeita de gripe suína em voo vindo do México

Um possível caso de pessoa infectada pela gripe suína no Peru foi detectado em um voo que chegou a Lima procedente do México, disse nesta segunda-feira, 27, o ministro da Saúde peruano, Oscar Ugarte, que afirmou que os resultados dos exames no paciente estarão prontos nas próximas 48 horas.

"Em um dos voos de chegada ao aeroporto (internacional de Lima), há um caso com sintomatologia suspeita, ou seja, mal-estar geral, febre de mais de 39 graus e, pela zona de procedência, pode ser um caso suspeito", disse Ugarte à "Radio Programas del Perú" ("RPP").

O ministro da Saúde disse que já foram feitos os primeiros exames no paciente e os resultados para confirmar ou descartar a presença da gripe suína no Peru sairão "nas seguintes 24 e 48 horas".

Ugarte afirmou que há três anos tanto os hospitais peruanos quanto seu pessoal estão preparados para enfrentar uma gripe epidêmica e pandêmica.