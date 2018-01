Pesquisa britânica aponta caminho para vacina contra a dengue

WASHINGTON - Cientistas ingleses descobriram um caminho para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, uma doença que se manifesta com força em regiões tropicais como o Brasil, revelou nesta quinta-feira, 6, um estudo publicado na revista Science.

Segundo os cientistas do Imperial College de Londres, é o próprio sistema imunológico da pessoa infectada com o vírus que ajuda o micro-organismo a infectar as células. Essa descoberta explicaria por que as pessoas que pegam a doença pela segunda vez têm sintomas mais graves e perigosos que na primeira ocasião.

A dengue é transmitida pela picada de um mosquito e seus sintomas incluem febre alta, dores nas articulações e vômitos. Em algumas ocasiões, causa febre hemorrágica e morte.

Os cientistas indicam que quando uma pessoa volta a contrair o vírus, entram em ação os anticorpos desenvolvidos na primeira infecção. Mas esses anticorpos, em vez de combater o vírus, na realidade ajudam a infectar as células. Uma vez identificados, seu uso deveria ser evitado no desenvolvimento de uma vacina para neutralizar o vírus, assinalam.

Conforme Gabin Screaton, diretor do Departamento de Medicina do Imperial College, a pesquisa proporcionou algumas chaves indicando o que pode ou não funcionar no combate contra o vírus. "Esperamos que os resultados de nossa pesquisa aproximem os cientistas da criação de uma vacina efetiva" contra o vírus, acrescentou.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência da febre aumentou de maneira considerável no último século e 20% da população mundial corre o risco de contrair a doença. De acordo com a OMS, existem quatro cepas do vírus e até agora não há uma vacina nem remédios para combater a doença de maneira efetiva.