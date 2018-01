Pesquisa do IBGE aponta redução no uso de preservativos por adolescentes

RIO - Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) feita com alunos do 9º ano de escolas públicas e privadas mostra que, entre 2012 e 2015, houve pequena alteração na proporção de jovens que já tiveram iniciação sexual, mas uma redução preocupante no uso de preservativos. Em 2015, 27,5% dos alunos do último ano do fundamental disseram já ter tido relação sexual alguma vez. Destes, 66,2% disseram ter usado camisinha na última relação sexual. Significa que um terço (33,8%) dos jovens não tinha usado preservativo quando tiveram relações na última vez antes da pesquisa. Em 2012, 28,7% disseram já ter tido relação sexual e 75,3% usaram camisinha. Em apenas três anos, a redução dos que usaram preservativo foi de nove pontos porcentuais.

A terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) confirma a grande diferença entre jovens do sexo feminino e masculino e entre alunos da rede pública e privada, no que se refere a sexo, e mais proximidade a temas como consumo de cigarro, álcool e drogas ilícitas.

A pesquisa foi realizada em todo País entre abril e setembro de 2015, com 102.301 alunos do 9º ano do ensino fundamental, de um universo de 2,630 milhões de estudantes desta série. Entre os entrevistados, 88% tinham de 13 a 15 anos, sendo que 51% tinham 14 anos, idade adequada para este nível de ensino. Os próprios estudantes preencheram os questionários em um pequeno computador fornecido pelo IBGE. O levantamento foi feito pela primeira vez em 2009, a pedido do Ministério da Saúde, e teve uma segunda edição em 2012.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os alunos do 9º ano, 36% relataram já terem tido relação sexual. Entre as alunas, a proporção cai para 19,5%. Tinham experiência sexual 29,7% dos alunos das escolas públicas e 15% da rede particular. O descuido no uso da camisinha, no entanto, foi uniforme: entre rapazes e moças e estudantes da rede pública e privada, a proporção dos que usaram camisinha na última relação ficou em torno de 66%.

Quase nove em cada dez jovens (87,3%) disseram ter informação sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e aids na escola e 79,2% recebem informações sobre prevenção da gravidez. A menor proporção (68,4%) foi de jovens que disseram ter sido informados sobre onde podem receber preservativos gratuitamente. Neste item, há diferença grande entre as escolas: 70,3% dos alunos da rede pública disseram ter orientação de como adquirir camisinha, proporção que cai para 57,3% entre os estudantes da rede privada.