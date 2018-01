Pesquisador de Taiwan mistura ouro a planta para produzir luz

O cientista Su Yen-Hsun, do Centro de Pesquisa em Ciência Aplicada de Taiwan, divulgou nesta sexta-feira, 28, o resultado de uma experiência que mistura nanopartículas de ouro e água a plantas.

De acordo com o estudo, as substâncias fazem com que as plantas produzam clorofila e emitam luz pelas folhas.

No futuro, os pesquisadores apostam que os vegetais possam substituir as iluminações de rua por meio desse tipo de energia limpa.