Pesquisadores descobrem nova espécie de lagostim nos EUA

SÃO PAULO - Pesquisadores norte-americanos descobriram que não é necessário viajar para lugares exóticos para encontrar espécies novas e raras. Cientistas encontraram uma espécie de lagostim nos estados de Tennessee e Alabama, nos Estados Unidos, segundo relataram na revista Proceedings of the Biological Society of Washington.

O lagostim encontrado têm o dobro do tamanho de seus concorrentes e seu "parente" mais próximo geneticamente, que já se pensou ser a única espécie de seu gênero, foi descoberto em 1884 em Kentucky e pode crescer quase ao tamanho de uma lagosta.

O novo lagostim pertence ao gênero Barbicambarus. Ele tem uma antena pouco comum, que é coberta por cerdas com funções sensoriais.