Pesquisadores eliminam ruído de broca para reduzir 'medo' na ida ao dentista

Um dispositivo visa 'cancelar' ruído da broca, mas não a voz do dentista

Pesquisadores britânicos desenvolveram um dispositivo que cancela o ruído das brocas de dentistas.

Segundo eles, a invenção pode ajudar as pessoas a superar o medo de ir ao dentista.

Para muitos, o som da broca é uma das principais causas de ansiedade durante as visitas ao consultório.

O novo dispositivo permite que os pacientes escutem músicas em um tocador de MP3, enquanto o som da broca é eliminado.

O dispositivo é semelhante aos fones de ouvido capazes de cancelar ruídos. Mas os pacientes ainda poderão ouvir a voz do dentista, porque nem todos os sons ambientes serão filtrados.

Segundo os cientistas, o dispositivo transforma os sons do consultório do dentista em um sinal digital. Um chip especial chamado de processador digital de sinais analisa os sons captados por um microfone instalado perto da broca dental.

Ele produz uma onda sonora invertida para neutralizar o ruído no sinal transmitido pelo fone de ouvido.

Os filtros eletrônicos são capazes de neutralizar o som da broca mesmo que a amplitude e a frequência do ruído se alterem com o uso da própria broca.

Sons da rua

O dispositivo foi desenvolvido por especialistas do King's Colllege London, da Brunel University e da London SouthBank University, a partir de uma ideia do professor Brian Millar, do Instituto Dentário do King's College.

Ele se inspirou inicialmente nos esforços do fabricante de automóveis Lotus, que tentava desenvolver um sistema para remover sons desagradáveis da rua e, ao mesmo tempo, permitir que os motoristas ouvissem sirenes de emergência.

Após mais de dez anos de pesquisas em colaboração com engenheiros, a equipe de Millar chegou a um protótipo do sistema.

"Muitas pessoas não gostam de ir ao dentista por causa da ansiedade associada ao barulho da broca, mas esse dispositivo tem o potencial de tornar o medo da broca uma coisa do passado", diz Millar.

O pesquisador Mark Atherton, da Escola de Engenharia e Design da Brunel University, diz que a questão principal do projeto era conseguir que o paciente pudesse escutar o dentista.

"Você não pode isolar totalmente o paciente. Eles querem ter um diálogo com o dentista, então não podem simplesmente colocar um par de tampões nos ouvidos", diz ele.

Segundo Atherton, os pesquisadores notaram que não seria suficiente apenas reduzir o ruído da broca, mas teriam de eliminá-lo completamente.

"O barulho da broca é tão distinto que o cérebro ainda o reconhece e as pessoas conseguem ouvi-lo (mesmo mais baixo), tal é a ansiedade", afirma.

A equipe de pesquisadores agora está procurando investidores para tentar tornar o dispositivo disponível comercialmente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.