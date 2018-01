Pesquisadores encontram novo mineral em meteorito

SÃO PAULO - Pesquisadores da Nasa, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão encontraram um novo tipo de mineral, que recebeu o nome de Wassonite em homenagem ao pesquisador John T. Wasson. A descoberta foi feita em um meteorito encontrado na Antártida em dezembro de 1969.

O meteorito pode ter se originado de um asteroide que orbitava entre Marte e Jupiter. O Wassonite está entre os menores e mais importantes minerais identificados no meteorito de 4,5 bilhões de anos. A Associação Mineralógica Internacional já aprovou a descoberta.

De acordo com os pesquisadores, o Wassonite é formado por dois elementos, o enxofre e o titânio. Ele possui uma estrutura cristalina única, ainda não encontrada na natureza. Em volta dele há outros minerais desconhecidos que estão sob avaliação.

O estudo dos minerais pode revelar dados importantes sobre a formação do sistema solar. A descoberta foi feita com o auxilio do microscópio eletrônico de transmissão da Nasa, que conseguiu isolar o Wassonite e determinar a sua composição química e estrutura atômica.