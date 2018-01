Pessoas com HIV serão vacinadas contra gripe suína na próxima semana

Pessoas que vivem com HIV/aids serão vacinadas contra o vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. O Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Aids e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, diz que elas devem procurar os postos de 22 de março a 2 de abril, período no qual será realizada a 2ª Etapa de Vacinação contra o Vírus da Influenza A (H1N1).

Nessa segunda fase, haverá vacinação de portadores de doenças crônicas, incluindo "pacientes com imunodepressão por uso de medicação ou relacionada" a este tipo de enfermidade. No mesmo período, serão vacinadas gestantes e crianças de seis meses até as que ainda não tenham completado dois anos.

O departamento afirma que as pessoas que vivem com HIV/aids devem ser vacinadas, independentemente de sua contagem de linfócitos T CD4+. Para os locais de vacinação, precisam informar que possuem doença crônica - não sendo necessária a revelação de seu diagnóstico, por ser resguardado o direito ao sigilo e à confidencialidade.

O Ministério da Saúde diz que os serviços de atendimento devem recomendar às pessoas vacinadas que não realizem a coleta de sangue de carga viral e contagem de linfócitos T CD4+ nas quatro semanas após receber a vacina. A pasta justifica a recomendação porque há a possibilidade de ocorrência do processo "transativação heteróloga", pelo qual acontece a ativação do sistema imunológico, podendo, com isso, alterar o resultado da contagem.