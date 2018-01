PF prende 51 por desvio de verbas públicas em sete estados

São Paulo, 16 - A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira, 51 pessoas suspeitas de praticar fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato e formação de quadrilha, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia.

Desses, mais de 20 foram detidos no Rio Grande do Sul. Segundo a PF, os investigados atuavam no desvio de verbas públicas federais destinadas pelo Governo Federal para a compra de medicamentos por prefeituras municipais. Os remédios deveriam se distribuídos entre as populações carentes.

Para a operação, denominada Saúde, a Justiça expediu 64 mandados de prisão temporária. A operação contou com a colaboração da Controladoria Geral da União (CGU).