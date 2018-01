Pinel reúne música, artesanato e comida no 1º festival de inverno

SÃO PAULO - O Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Philippe Pinel, da Secretaria da Saúde de São Paulo, realiza neste sábado, 17, seu primeiro Festival de Inverno.

O evento, que ocorrerá das 13h às 17h, com entrada gratuita, é aberto à participação da população e tem como objetivo promover a reinserção social dos pacientes psiquiátricos.

Com direito a feira de alimentação e artesanato, o festival terá apresentação de violão clássico e de solistas do Coral Sacro da Lapa. Na feira de artesanato, serão apresentados os trabalhos dos pacientes do Pinel e de outras unidades psiquiátricas do Estado.

Na feira de alimentação, haverá barraquinhas de churrasco, cachorro quente, pastel, salgados, doces e bolos, além de carrinho de algodão doce e pipoca.

"Será, sem dúvida, uma tarde diferente e agradável. Com esse festival, queremos promover uma maior integração entre os pacientes e a comunidade", diz o diretor técnico do Pinel, Eduardo Augusto Guidolin.

O Pinel fica na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 5214, Pirituba, zona oeste da capital.