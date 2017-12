Piracicaba confirma segundo caso autóctone de zika em gestante

SOROCABA - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta segunda-feira, 15, o segundo caso autóctone de zika vírus em Piracicaba, no interior de São Paulo. A paciente, uma gestante de 16 anos, apresentou sintomas típicos da doença, como manchas vermelhas na pele, febre, dores nas articulações e dor de cabeça, quando estava na 13ª semana de gestação. Exames do Instituto Adolfo Lutz confirmaram a doença.

A gestante, que mora na Vila Cristina, zona oeste da cidade, está na 19ª semana de gravidez, mas os exames de ultrassom mostram que o desenvolvimento do bebê ocorre em condições normais. A paciente e o bebê serão acompanhados mesmo após o nascimento da criança. O primeiro caso de gestante com zika vírus foi confirmado no dia 29 de janeiro, em uma grávida de 20 anos. O bebê não apresentava má- formação.

De acordo com a prefeitura, não há registro de casos de microcefalia associados ao zika vírus na cidade. O Centro de Controle de Zoonoses realizou ações de bloqueio no bairro onde mora a gestante. Na cidade, além dos dois casos de zika já confirmados, outras 14 gestantes aguardam resultados de exames para a doença. Piracicaba tem ainda 33 casos suspeitos de zika vírus em não gestantes.