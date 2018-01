Piracicaba confirma terceiro caso de vírus zika em gestante

SOROCABA - Uma jovem de 24 anos teve confirmada a infecção pelo vírus da zika durante a gravidez, nesta quarta-feira, 2, em Piracicaba, no interior de São Paulo. É o terceiro caso de infecção de grávidas pelo vírus confirmado este ano na cidade. A paciente é moradora da região leste e, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, pode ter se contaminado na própria cidade. A mulher apresentou manchas avermelhadas no corpo quando estava na 35ª semana de gestação, mas o bebê nasceu saudável. A mãe e a criança tiveram alta hospitalar, mas continuam sendo acompanhadas.

Os casos anteriores são de jovens grávidas de 20 e 16 anos, respectivamente, que também são acompanhadas e os fetos não apresentaram indicações de microcefalia. Outras 32 gestantes apresentaram manchas avermelhadas na pele e estão sendo monitoradas, já que os sintomas podem ser da contaminação pelo vírus, mas também podem ter outras causas. A cidade tem ainda 76 casos suspeitos de zika em não gestantes. Foram feitos exames, mas os resultados ainda não saíram.

Rio Preto. Em São José do Rio Preto, foram confirmados 1.332 novos casos de dengue em apenas 15 dias. O número de casos positivos, que era de 761 no dia 15 de fevereiro, subiu para 2.093, segundo boletim divulgado na terça-feira, 1º, pela Secretaria de Saúde. Outros 2.875 casos aguardam o resultado de exames. No mesmo período do ano passado, em que conviveu com epidemia da doença, a cidade teve 735 casos confirmados de dengue.